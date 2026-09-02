Palet fabrikasında yangın
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Merkezefendi ilçesindeki palet üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, alevler kentin birçok noktasından görüldü.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren bir palet fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi 82 Sokakta faaliyet gösteren bir palet üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığından bölgede çok sayıda ekip sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaları devam ederken, yanan fabrikadan yükselen alev ve dumanlar kentin birçok bölgesinden gözlemlendi.
Kaynak: İHA
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