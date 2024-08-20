Denizli\'de park halindeki tıra çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen kazada, yol kenarında bulunan park halindeki tırın dorsesine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde seyir halindeki olan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Direksiyon hakimiyetini sağlayamayan araç, park halindeki tırın dorsesine çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçta mahsur kalan 1 kişi kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. 112 ekibi tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ