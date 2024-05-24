Denizli\'de piknikçilerin söndürmediği ateşten çıkan yangın kontrol altına alındı

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Denizli'nin Çivril ilçesinde piknikçilerin tam olarak söndürmediği ateşten çıktığı iddia edilen yangında 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yoldan geçerken fark ettikleri yangına elleriyle müdahale eden elektrik dağıtım firması çalışanlarının duyarlılığı yangının büyümesini önledi.

Edinilen bilgiye göre, Çivril ilçesine bağlı İğdir Mahallesi'nde bulunan Çamlık Mesire Alanı'nda ateş yakan piknikçiler, odun ve mangal kömürlerini tam olarak söndürmeden bölgeden ayrıldı. Bölgede etkili olan fırtınayla birlikte yeniden tutuşan odunlardan çıkan kıvılcım, çevredeki kuru otları tutuşturdu. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını görevden dönen ADM Elektrik açma kesme personeli fark etti. Yolda fark ettikleri dumanın kaynağına giden elektrik dağıtım firması çalışanları, geniş bir alana yayılan yangına önce kendileri müdahale etti. Rüzgarla genişleyen yangını kontrol altına almak mümkün olmayınca 177 orman yangını ihbar hattından destek istendi. Yangına Çivril Orman Şefliği arazözleri ve Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yapılan incelemelerde, yangının başlangıç noktasındaki piknik ocağının sıcak olması dikkatleri piknikçilere çevirdi. Yangında 10 dönüm ormanlık alan zarar görürken, tam olarak söndürülmeyen ateşten çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ