Denizli'de Sahte Para Operasyonu: 30 Bin 900 TL Ele Geçirildi - Son Dakika
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Denizli'de Sahte Para Operasyonu: 30 Bin 900 TL Ele Geçirildi

Denizli'de yapılan çalışmalar sonucunda sahte 100 TL ile alışveriş yapan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 30 bin 900 TL değerinde sahte banknot ele geçirildi.

24.07.2024 10:04
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Denizli'de 2 şüphelinin sahte 100 TL ile alışveriş yaptığının belirlenmesinin ardından gerçekleştirilen operasyonda 30 bin 900 Türk lirası ele geçirildi. Güvenlik kameralarına yakalanan 2 şüpheli yapılan çalışmalarda tutuklandı.

Denizli'de "Parada Sahtecilik" suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar gerçekleştirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 31 adet 100 TL'lik banknotları kullanarak alışveriş yaptıkları tespit edilen 2 şüphelinin güvenlik görüntüleri ve yapılan analizlerin neticesinde kimlikleri tespit edildi. Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli tutuklandı. Yakalanan 2 şüpheli hakkında "Parada Sahtecilik" çerçevesinde adli işlem yapıldı. Aramalarda piyasa değeri 30 bin 900 Türk lirası olan 309 adet 100 TL'lik banknotlar ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Sahte Para Operasyonu: 30 Bin 900 TL Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Sahte Para Operasyonu: 30 Bin 900 TL Ele Geçirildi - Son Dakika
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