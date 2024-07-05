Denizli'de Sahte Şifacıya Operasyon: Sahte İlaçlar ve Yeşil Reçeteli Haplar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Denizli'de Sahte Şifacıya Operasyon: Sahte İlaçlar ve Yeşil Reçeteli Haplar Ele Geçirildi

Denizli\'de Sahte Şifacıya Operasyon: Sahte İlaçlar ve Yeşil Reçeteli Haplar Ele Geçirildi

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan bir şahsın evinde karışımlar hazırlayarak kanser ve benzeri hastalıkları tedavi ettiği iddiasıyla haksız kazanç sağladığı ihbarı üzerine JASAT ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda sahte ilaçlar ve yeşil reçeteli haplar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında ilaç yapma veya satma suçundan işlem yapıldı.

05.07.2024 10:13
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Denizli'de evinde karışımlar hazırlayarak kanser başta olmak üzere pek çok hastalığı tedavi ettiği iddiasıyla haksız kazanç sağlayan sahte şifacıya, JASAT ekipleri operasyon düzenledi. Gözaltına alınan yaşlı şüphelinin evinde sahte ilaçların yanı sıra yeşil reçete ile satılan haplar ele geçirildi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Kadir A.'nın evinde hazırladığı karışımları vatandaşlara kanser ve benzeri pek çok hastalığı tedavi ettiği iddiasıyla haksız kazanç sağladığı üzerine gelen ihbarlar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti. Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ile müşterek gerçekleştirilen operasyon kapsamında Kadir A.'yı bir süre takibe alan JASAT timi, daha sonra operasyon düzenledi. Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda karışımlar, otlar ve uyuşturucu madde içeriğine sahip yeşil reçete ile satılan haplar ele geçirildi. JASAT timleri tarafından gözaltına alınan Kadir A., hakkında kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaçlar yapma veya satma suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Sahte Şifacıya Operasyon: Sahte İlaçlar ve Yeşil Reçeteli Haplar Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Sahte Şifacıya Operasyon: Sahte İlaçlar ve Yeşil Reçeteli Haplar Ele Geçirildi - Son Dakika
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