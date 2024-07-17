Denizli'de Sanayi Sitesinde Yangın: Büyük Maddi Hasar Oluştu - Son Dakika
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Denizli'de Sanayi Sitesinde Yangın: Büyük Maddi Hasar Oluştu

Denizli\'de Sanayi Sitesinde Yangın: Büyük Maddi Hasar Oluştu

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Yeşilyuva Sanayi Sitesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek 3 ayakkabı imal atölyesine daha sıçradı ve büyük maddi hasara neden oldu. Yangın kontrol altına alındıktan sonra 4 işyerinde zarar meydana geldi.

17.07.2024 12:53  Güncelleme: 12:55
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Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Yeşilyuva Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde yangın çıktı. Yanıcı maddelerin etkisiyle kısa sürede büyüyüp aynı bloktaki 3 ayakkabı imal atölyesine daha sıçrayan yangında büyük maddi hasar oluştu.

Yangın, Denizli'nin Acıpayam ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde faaliyet gösteren Ayakkabıcılar Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesindeki bir ayakkabı imalat atölyesinde elektrik kaçağı nedeniyle çıktığı iddia edilen yangından yükselen alevler bir anda tüm binayı kapladı. İş yerlerinde bulunan yanıcı maddelerin etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın aynı blokta bulunan 4 atölyeye daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınabilmesi için Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri büyük bir gayretle yangına müdahale ederken, vatandaşlar da ekmek teknelerini korumak amacıyla seferber oldu.

Yoğun çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında 4 işyeri zarar gördü ve içlerindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Sanayi Sitesinde Yangın: Büyük Maddi Hasar Oluştu - Son Dakika

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