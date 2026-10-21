Denizli'de şarjdaki elektrikli araç itfaiyenin battaniyesiyle söndürüldü - Son Dakika
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Denizli'de şarjdaki elektrikli araç itfaiyenin battaniyesiyle söndürüldü

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Denizli\'de şarjdaki elektrikli araç itfaiyenin battaniyesiyle söndürüldü
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde şarjda alev alan elektrikli araç, itfaiyenin özel battaniyesiyle büyümeden söndürüldü. Gümüşler ve Kayalık şubesi ekipleri, Zafer Mahallesi'ndeki yangına battaniye yardımıyla müdahale etti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde şarjda bulunduğu sırada alev alan elektrikli araç, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ve özel söndürme battaniyesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı

Merkezefendi ilçesi Zafer Mahallesi 1022 Sokak No: 10 adresinde meydana gelen olayda, şarjda takılı olan elektrikli araç henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede intikal eden Gümüşler ve Kayalık şubesi ekipleri, elektrikli araç yangınlarında hayati önem taşıyan söndürme battaniyesi yardımıyla alevlere müdahale etti. Ekiplerin titiz ve koordineli çalışması sonucunda şarjdaki araç kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: İHA
MerkezefendiGümüşlerOtomobil3. SayfaDenizliİtfaiyeOlaylarGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de şarjdaki elektrikli araç itfaiyenin battaniyesiyle söndürüldü - Son Dakika
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