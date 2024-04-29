Denizli'de Sera Kurma Çalışması Jeotermal Boru Patlamasına Yol Açtı - Son Dakika
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Denizli'de Sera Kurma Çalışması Jeotermal Boru Patlamasına Yol Açtı

Denizli\'de Sera Kurma Çalışması Jeotermal Boru Patlamasına Yol Açtı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yapılan sera kurma sondaj çalışması, jeotermal ana boru hattının patlamasına neden oldu. Patlama sonucunda metrelerce yüksekliğe fışkıran jeotermal sular, ilçenin birçok noktasından görüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, soruşturma başlatıldı.

29.04.2024 14:33
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Denizli'de sera kurmak için yapılan sondaj çalışması, elektrik çevrim santraline giden jeotermal ana boru hattını patlattı. Metrelerce yüksekliğe fışkıran sular pek çok noktadan göründü.

Olay, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, özel bir şirketin sera kurmak amacıyla yürüttüğü sondaj çalışmaları sırasında patlama gerçekleşti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan incelemelerde sondaj çalışmaları sırasında jeotermal sulardan elektrik üretimi sağlayan santrale giden ana boru hattının patladığı belirlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, patlama anında metrelerce yüksekliğe ulaşan jeotermal sular ilçenin birçok farklı noktasından görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Sera Kurma Çalışması Jeotermal Boru Patlamasına Yol Açtı - Son Dakika

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