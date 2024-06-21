Denizli'de silahlı saldırı sonucu baba öldü, oğlu ağır yaralandı

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Denizli'de silahlı saldırı sonucu babanın ağır yaralandığı, oğlunun ise hayatını kaybettiği olayda cinayet zanlısına yardım eden şüpheli olaydan sonraki gün polise teslim oldu.

Geçtiğimiz günlerde, Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde meydana gelen olayda baba Emrah Görmez ve oğlu Muhammet Hüseyin Görmez (16) bayramlaşma ziyaretinden döndükleri esnada aralarında husumet bulunan M.K., aracıyla yanında bulunan arkadaşı İzzet D. ile baba oğlun yanına yaklaştı. M.K., baba Emrah Görmez'in üzerine tabanca ile ateş açtı. Baba Görmez'in yanında bulunan oğlu Muhammet Hüseyin Görmez'in, kendisini babasının önüne siper ettiği öğrenildi. Olayda baba ve oğlu ağır yaralanırken, şüpheli M.K. ile arkadaşı İzzet D., olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Muhammet Hüseyin Görmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, babanın ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayın ardından Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları güvenlik kamerası ve görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda şüpheli şahısların kimliklerini tespit etti. 16 yaşındaki çocuğun öldüğü haberini alan İzzet D.'nin olaydan sonraki gün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine giderek teslim olduğu öğrenildi. Cinayet zanlısı M.K.'ye yardım eden İzzet D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Şüpheli M.K.'yi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - DENİZLİ