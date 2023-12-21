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Denizli'de silaj yapan biçerdöverin helezonuna sıkışan üretici kurtarıldı - Son Dakika
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Denizli'de silaj yapan biçerdöverin helezonuna sıkışan üretici kurtarıldı

Denizli'nin Çivril ilçesinde silaj yapan bir biçerdöverin helezonuna sıkışan üretici, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli\'de silaj yapan biçerdöverin helezonuna sıkışan üretici kurtarıldı
21.12.2023 - 09:39,
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Denizli'nin Çivril ilçesinde silaj yapan biçerdöverin helezonuna sıkışan üretici, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Olay, Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Sökmen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; silaj yapan biçerdövere yaklaşan üretici, henüz belirlenemeyen bir şekilde biçerdöverin helezon kısmına sıkıştı. Yaralı şahısın yardım çağrısı üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun uğraş sonucunda sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı şahsa ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Müdahalelerin ardından yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de silaj yapan biçerdöverin helezonuna sıkışan üretici kurtarıldı - Son Dakika


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