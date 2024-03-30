Denizli\'de alkollü sürücünün hatalı sollama sonucu motokurye hayatını kaybetti

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Denizli'de siparişi teslim etmeye giderken, hatalı sollama yapan ve sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden motokurye, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi Üniversite Caddesi'nde meydana gelen kazada; bir dönercide çalışan 25 yaşındaki motokurye Aziz Soysaç, gece gelen paket siparişini yerine ulaştırmak için 20 ALJ 110 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Aziz Soysaç, kullandığı motosikletle seyir halindeyken Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camisi yakınlarında karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı ileri sürülen 34 CNM 885 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak otomobilin ön camını parçalayan Aziz Soysaç ağır yaralanırken; paramparça olan motosikletinin parçaları ise 50 metrelik bir bölgeye saçıldı. Durumu ağır olan Aziz Soysaç, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Motokurye, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çarptığı motosikletliyi ölüme terk ederek kaçan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü İzzet A., saatler sonra teslim oldu.

Ekmek parası için paket servisi yapan motokurye Aziz Soysaç'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Genç motokurye, Pamukkale ilçesine bağlı kırsal Kurtluca Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Bekar olan Soysaç'ın ailesi ve meslektaşlarının katıldığı cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. - DENİZLİ