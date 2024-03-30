Denizli'de siparişi teslim etmeye giderken, hatalı sollama yapan ve sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden motokurye, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi Üniversite Caddesi'nde meydana gelen kazada; bir dönercide çalışan 25 yaşındaki motokurye Aziz Soysaç, gece gelen paket siparişini yerine ulaştırmak için 20 ALJ 110 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Aziz Soysaç, kullandığı motosikletle seyir halindeyken Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camisi yakınlarında karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı ileri sürülen 34 CNM 885 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak otomobilin ön camını parçalayan Aziz Soysaç ağır yaralanırken; paramparça olan motosikletinin parçaları ise 50 metrelik bir bölgeye saçıldı. Durumu ağır olan Aziz Soysaç, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Motokurye, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çarptığı motosikletliyi ölüme terk ederek kaçan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü İzzet A., saatler sonra teslim oldu.
Ekmek parası için paket servisi yapan motokurye Aziz Soysaç'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Genç motokurye, Pamukkale ilçesine bağlı kırsal Kurtluca Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Bekar olan Soysaç'ın ailesi ve meslektaşlarının katıldığı cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. - DENİZLİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Denizli'de alkollü sürücünün hatalı sollama sonucu motokurye hayatını kaybetti - Son Dakika
Besni'de yapımı süren kalıcı konutlarda çalışan işçileri taşıyan hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 7 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Şahinbey ilçesindeki bir oto tamirhanesine yönelik düzenlediği operasyonda, çalıntı araç motoru satışı yapan iki şüpheliyi suçüstü yakaladı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde gerçekleştirdikleri başarılı operasyonla, seri numarası değiştirilmiş motorun bir araca takıldığını belirledi. Olayla ilgili olarak M.Ş. ve A.İ. isimli iki şahıs gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halinde olan bir Tesla marka elektrikli otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Sürücü, otomobili emniyet şeridine çekerek terk etti. Kısa sürede alevlerin sardığı otomobil, tamamen yanarak küle döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde üzerinde taşınabilir ahşap ev bulunan bir tır, üst geçidin altından geçtiği esnada sıkıştı. Sürücü aracı tekrar hareket ettirerek sıkıştığı yerden çıkarttı. Tırın sıkışması nedeniyle trafik bir süre aksadı.
Bursa'da bir kamyonetin arkasına koyduğu demirleri güvenlik önlemi almadan taşıyan şoför, ölüme davetiye çıkardı. Başka bir olayda ise konserve kapağı açık kamyonetin arkasında giden kişi canını hiçe saydı. Her iki olay da amatör kamera tarafından kaydedildi.
Bursa-Gemlik Yolu üzerinde meydana gelen kazada, seyir halinde olan otomobil ile tır çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı ve içinde bulunan yolcuları vatandaşlar kurtardı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Amasya'da Turan D. tarafından kullanılan bir otomobil, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Yaralanan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt başkanlığında yapılan 'Seçim Güvenliği' toplantısında, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için güvenli bir ortamın sağlanması amaçlandı. Toplantıya il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, birim amirleri, ilçe emniyet müdürleri ve görevli amirler katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?