Denizli'de Şüpheli Çanta Patlatıldı - Son Dakika
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Denizli'de Şüpheli Çanta Patlatıldı

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Eylem sırasında CHP binası önünde bırakılan çantadan 7 bin liralık kıyafetler çıktı.

13.01.2025 13:22
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Denizli'de iş bırakan beş sendikaya bağlı öğretmenlerin yürüyüş güzergahında bulunan CHP il binası önüne bırakılan şüpheli sırt çantası fünyeyle patlatıldı. Güvenlik tedbirleri altında patlatılan çantadan daha birkaç dakika önce mağazadan satın alınan 7 bin liralık yeni kıyafetler çıktı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı numara 109 adresinde bulunan CHP Denizli il binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; memur maaşlarındaki artışı protesto etmek için iş bırakan beş sendikaya bağlı yüzlerce öğretmen, Denizli Valiliği önünden başlayarak Delikli Çınar Meydanına doğru yürüyüşe geçti. Eylemci öğretmenlerin yürüyüş güzergahında bulunan CHP il binasının da bulunduğu apartmanın önündeki çöp bidonunun yanına bırakılan sırt çantasını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Birkaç dakika önce alınan 7 bin liralık kıyafetler çıktı

Eylem içi bölgede görevli olan polis ekipleri, şüpheli sırt çantasının bulunduğu bölgeyi kontrol altı. Eylemci öğretmenlerin farklı bir rotadan geçişi ve çevredeki vatandaşların bölgeden uzaklaştırılmasının ardından, bölge güvenlik şeridiyle kapatılarak olay yerine bomba imha ekipleri yönlendirildi. Şüpheli çantada yapılan incelemenin ardından kontrollü patlatma kararı alındı. Gerekli önlemleri alan bomba imha uzmanı, şüpheli çantayı fünyeyle patlattı.

Büyük bir gürültüyle gerçekleşen patlamanın ardından, şüpheli sırt çantasının içerisinden kıyafetler çıktı. CHP il binasının zemin katında faaliyet gösteren giyim mağazası çalışanları, patlatılan çantadan çıkan 7 bin liralık yeni kıyafetlerin dakikalar öncesinde kendi iş yerlerinden satın alındığını ifade etti. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan olayın ardından bölgedeki güvenlik önlemleri kaldırıldı. - DENİZLİ

Denizli\'de Şüpheli Çanta Patlatıldı
Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, denizli, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Şüpheli Çanta Patlatıldı - Son Dakika

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