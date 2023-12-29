Denizli\'de SUV Araç ile Motosiklet Çarpışması Sonucu İki Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'de aynı yönde ilerleyen SUV araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti. Beton bariyer ile SUV araç arasında sıkıştıktan sonra takla atan motosikletinden fırlayarak üst geçitten düşen genç sürücü, kaldırıldığı hastanede hayata tutunamadı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi İzmir Bulvarı üst geçit üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; arkasında bulunan arkadaşı Buse Nur Bostancı (17) ile bindiği motosikletiyle seyir halinde olan Fethi Berk (23), Hüseyin G. idaresindeki 48 AOL 432 plakalı SUV araç ile beton bariyer arasında sıkıştı. Kontrolden çıkan otomobil zikzaklar çizdikten sonra bariyerlere vurarak dururken, motosiklet sürücüsü Berk ise motosikletin havalanması ile üst geçitten metrelerce havalanarak yere düştü. Arkada bulunan genç yolcu Buse Nur da sert bir şekilde yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede Bostancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hastaneye kaldırılan Berk, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bostancı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Araç sürücüsü Hüseyin G.'nin alkollü olduğu ve hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün ise aylar önce ehliyetine el konulduğu ileri sürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ