Denizli'de Tarihi Eser Kaçakçısı Yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de Tarihi Eser Kaçakçısı Yakalandı

Denizli\'de Tarihi Eser Kaçakçısı Yakalandı

Denizli'de 2 bin yıllık kral tacı ile tarihi eserler satan şüpheli jandarma operasyonuyla tutuklandı.

01.02.2025 10:17
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Denizli'de Helenistik döneme ait 2 bin yıllık kral tacı ile birlikte çok sayıda tarihi eseri satmaya çalışan şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik olarak Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen operasyonda, ellerinde tarihi eser bulunduran ve bunları satmaya çalıştığı öğrenilen bir şüpheli takibe alındı. Gerekli takibin tamamlanmasının ardından Jandarma KOM ve Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen müşterek operasyonda, şüpheli S.Ç.'nin kullandığı otomobil kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada gözük kılıfları içerisine gizlemiş 70 gram ağırlığında altın yapraktan oluşan altın kral tacı parçaları ile 2 adet bronz sikke ve 1 adet gümüş yüzük ele geçirdi.

Araçta bulunan sürücü S.Ç. ile C.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda ele geçirilen tarihi eserlerin incelenmesinde, ele geçirilen altın tacın milattan önce Helenistik dönem 1 ve 3'üncü yüzyıllarda kralların taktığı taç olduğu belirlendi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Tarihi Eser Kaçakçısı Yakalandı - Son Dakika

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