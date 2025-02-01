Denizli\'de Tarihi Eser Kaçakçısı Yakalandı

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Denizli'de Helenistik döneme ait 2 bin yıllık kral tacı ile birlikte çok sayıda tarihi eseri satmaya çalışan şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik olarak Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen operasyonda, ellerinde tarihi eser bulunduran ve bunları satmaya çalıştığı öğrenilen bir şüpheli takibe alındı. Gerekli takibin tamamlanmasının ardından Jandarma KOM ve Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen müşterek operasyonda, şüpheli S.Ç.'nin kullandığı otomobil kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada gözük kılıfları içerisine gizlemiş 70 gram ağırlığında altın yapraktan oluşan altın kral tacı parçaları ile 2 adet bronz sikke ve 1 adet gümüş yüzük ele geçirdi.

Araçta bulunan sürücü S.Ç. ile C.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda ele geçirilen tarihi eserlerin incelenmesinde, ele geçirilen altın tacın milattan önce Helenistik dönem 1 ve 3'üncü yüzyıllarda kralların taktığı taç olduğu belirlendi. - DENİZLİ