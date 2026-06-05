Denizli\'de Tefecilik Operasyonu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 milyon 464 bin lira değerinde senetle yakalanan şüpheli, tefecilik yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Tefecilik" ve "Silah ve Mühimmat Ticareti Yapmak" suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, tefecilik yaptığı iddia edilen 1 şüpheli yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada 6 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 1 adet pompalı tüfek, 191 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 30 adet pompalı tüfeğe ait tüfek kartuşu, 9 adet toplam 1 milyon 464 bin TL tutarında değerli senetler ile 46 adet üzeri boş senet koçanları ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, "Tefecilik" ve "Silah ve Mühimmat Ticareti Yapmak" suçlarından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - DENİZLİ