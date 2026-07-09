Denizli'de Tefecilik Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de Tefecilik Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Denizli\'de Tefecilik Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
09.07.2026 10:02
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Denizli'de tefecilik suçuyla ilgili operasyonda 4 kişi yakalandı, 3'ü tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca, tefecilik suçuyla mücadele kapsamında Sarayköy'de düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda ruhsatsız silah, kurusıkı tabanca, uyuşturucu madde, fişek ve cep telefonları ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para vermek (tefecilik) suçuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sarayköy ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 4 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, kullanımlık miktarda uyuşturucu madde, 38 adet tabanca fişeği ile 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, karakoldaki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Jandarma, Sarayköy, Denizli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Tefecilik Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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