Duyarlı vatandaşlar faciayı önledi - Son Dakika
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Duyarlı vatandaşlar faciayı önledi

Duyarlı vatandaşlar faciayı önledi
03.07.2026 09:47  Güncelleme: 09:48
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde seyir halindeki bir tırın lastiğinin patlaması sonucu çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Vatandaşların ve itfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Sarayköy Mahallesi Tosunlar Mahallesi girişinde patlayan tır lastiğinden sıçrayan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Yoldan geçen vatandaşların ilk müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Denizli'nin Sarayköy ilçesi Tosular Mahallesi Buldan-Yenicekent Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde bulunan bir tırın lastiği patladı. Patlayan lastikten çıkan kıvılcımlar, yol kenarında bulunan kuru otları tutuşturunca bölgede yangın çıktı. Yangını fark eden yoldan geçen vatandaşlar, araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleri ve su bidonlarıyla alevlere ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin de hızlı müdahale etti.

Vatandaşların hızlı ve duyarlı müdahalesi sayesinde yangın çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Sarayköy, Denizli, Olaylar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Duyarlı vatandaşlar faciayı önledi - Son Dakika

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