Denizli\'de Trafik Denetimleri Artıyor

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarına bağlı can ve mal kayıplarını önlemek ve vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla Denizli'de çeşitli yol ve kavşaklarda, Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri (KGYS) üzerinden denetimlerini sürdürüyor.

Denizli'de, trafik kazalarına bağlı can ve mal kayıplarını önlemek, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 209 kavşak ve yollarda bulunan KGYS'leri saniye saniye inceleyerek trafik denetimlerini sürdürüyor. KGYS denetimlerinde kırmızı ışık ihlalleri, emniyet kemeri, seyir halinde cep telefonu kullanımı, motosiklet kullanıcılarında kask, yaya geçiş önceliği, Üçgen Köprülü Kavşağında şerit ihlali kontrolleri, trafik işaret ve levhalarına sürücülerin uyup uymadıkları kontrol edilmekte. KGYS'den tespit edilen kural ihlallerinde idari para cezası uygulanıyor.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Sürücülerin, öncelikle trafikte can ve mal kayıplarını önlemek adına trafik işaret ve levhalarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu. - DENİZLİ