Denizli\'de Trafik Ekipleri Kural İhlali Yapan Sürücüleri Uyardı

Denizli genelinde denetimlerini artıran trafik ekipleri, kural ihlali yapan sürücüleri anında tespit ederek, emniyet kemeri kullanma ve kurallara uymaları noktasında uyardı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri ve trafik kazalarının en aza indirilmesi için il genelinde denetimlere aralıksız olarak devam ediliyor.

Başta şehirlerarası bağlantı yolları olmak üzere kentin ana arterlerinde yapılan denetimlerde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerin kış lastik derinlikleri, emniyet kemeri, hız ihlalleri ve süre ihlallerine yönelik denetim yapıldı. Ayrıca otobüslerde seyahat eden vatandaşlara, kendi can güvenlikleri açısından emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirme gerçekleştirildi. Havadan dron ekibinin de destek verdiği denetimlerde, kusurları tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulandı.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Denizli'nin birçok farklı noktasında denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - DENİZLİ