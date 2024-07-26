Denizli\'de trafik kazası: 9 kişi yaralandı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı yönden gelen servis minibüsüyle çarpıştı. Araçlara çarpmamak için manevra yapan hafif ticari araç ise kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Trafik kazası sonucunda 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pamukkale Mahallesi'nde meydana geldi. Karahayit yönüne seyir halinde olan sürücüsü henüz belirlemeyen otomobil, yağışla birlikte kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen servis aracı ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza yapan araçları gördükten sonra onlarla çarpmamak için manevra yapan hafif ticari araç ise kontrolden çıkarak şarampole uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ