Denizli'de Trafik Kazasında Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de Trafik Kazasında Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Denizli\'de Trafik Kazasında Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 21 yaşındaki genç, 15 gün süren tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Kaza sırasında araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtildi.

21.10.2024 14:53  Güncelleme: 14:57
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Denizli'de 15 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi Kavavlıdere Caddesi Eskiköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskiköy'den Kelekçi yönüne doğru seyir halinde olan 34 RRC 21 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında park halinde olan saman yüklü römorka arkadan çarptıktan sonra şarampole uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Acıpayam ve Kelekçi İtfaiye ekipleri tarafından araçta mahsur kalan 1'i ağır 2 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine tedavi altına alınan Caner Kef, kazadan 15 gün sonra hayatını kaybetti. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen 21 yaşındaki genç Kef'in cenazesinin Çameli ilçesine bağlı Kalınkoz Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Trafik Kazasında Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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