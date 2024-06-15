Denizli'de trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

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Denizli'nin Çal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Şapçılar Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen kazada; Uşak'ın Karahallı ilçesinden, Denizli'nin Çal ilçesi istikametine gelmekte olan Orhan Özyurt idaresindeki 64 ADM 225 plakalı Fiat marka otomobil, Şapçılar Mahallesi'ne yaklaştığında tali toldan karayoluna kontrolsüz çıkış yaptığı ileri sürülen İbrahim Kondur kontrolündeki 20 NN 343 plakalı Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki otomobilde bulunan 1'i ağır ve 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan dururumu ağır olan sürücülerden İbrahim Kondur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Kondur'un cenazesinin Çal ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ