Denizli\'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Nail Subaşı Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Denizli'de karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden ve AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun dayısı olduğu ortaya çıkan Nail Subaşı son yolculuğuna uğurlandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Acıpayam Bulvarı'nda seyir halinde olan D.E. (35) idaresindeki 20 AE 002 plakalı BMW marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nail Subaşı'na (75) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Subaşı yaklaşık 10 metre savruldu. Kaza sonrasında bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı Subaşı'na olay yerinde ilk müdahaleleri yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan Subaşı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemelerin ardından Nail Subaşı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Otopsinin ardından cenazesi Bağbaşı Merkez Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Merkez Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, meclis üyeleri, örgüt üyeleri ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi. - DENİZLİ