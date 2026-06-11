Denizli\'de Traktör Kazası: 1 Ölü

Denizli'nin Çameli ilçesinde Kalınkoz ile Yaylapınar mahalleleri arasında meydana gelen traktör kazasında, 60 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Kalınkoz ve Yaylapınar mahalleleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki traktör henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Cemal Yıldırım'ın (60) olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cemal Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uzun yıllar Çameli Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hizmetli olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Yıldırım'ın dört çocuk babası olduğu öğrenildi. - DENİZLİ