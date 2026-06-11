Denizli'de Traktör Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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Denizli'de Traktör Kazası: 1 Ölü

Denizli\'de Traktör Kazası: 1 Ölü
11.06.2026 22:12
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Çameli'de traktör devrildi; 60 yaşındaki Cemal Yıldırım hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde Kalınkoz ile Yaylapınar mahalleleri arasında meydana gelen traktör kazasında, 60 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Kalınkoz ve Yaylapınar mahalleleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki traktör henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Cemal Yıldırım'ın (60) olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cemal Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uzun yıllar Çameli Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hizmetli olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Yıldırım'ın dört çocuk babası olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Denizli, Çameli, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Traktör Kazası: 1 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ümit Kılçık Ümit Kılçık:
    traktör kazaları böyle çıkıyor işte bir anda kontrolden gidiliyor sonra da ölümle bitiliyor ekonomisi bozuk insanların araçları bakım yok muayene yok hepsi paraya kalmış zaten tarım işleyen adamın nerden bakım parası çıkacak devletin desteği de yeterli değil ya işte böyle olaylar oluyor maalesef 0 0 Yanıtla
  • Betül Emine Dalgıç Betül Emine Dalgıç:
    allah rahmet eylesin emekli memurumuzun acısı büyük olmuş sadece 0 0 Yanıtla
  • Burhan Varıs Burhan Varıs:
    yazık be cemal abi bu da neyin kazası ya bi kontrolden çıkış bi devrilmiş işte soruşturma başlatılmış ama ne bulacaklar ki birinin hayatı gitti artık demek ki traktörün bakımı yapılmamış olabilir ya da yol durumu iyi değildir böyle şeylere dikkat edilmesi lazım çiftçilerimiz her gün riske giriyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Denizli'de Traktör Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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