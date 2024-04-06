Denizli'de Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli\'de Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Kale ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Emin Emgin hayatını kaybetti. Traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonucunda Emgin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

06.04.2024 07:00  Güncelleme: 07:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de kullandığı traktörün devrilmesi sonucu sürücü Emin Emgin yaşamını yitirdi.

Kaza, Kale ilçesi Gülbağlık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Emin Emgin idaresindeki traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Emgin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekipleri Emgin'in cansız bedeni traktörün altından çıkarttı. Emgin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldıç. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Yerel Haberler, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kütahya'da Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheliden 1'i Tutuklandı
    04:50 Kütahya'da Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

    Kütahya'da polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 18 müşteki tespit edildi.

  • Kütahya'da Otomobilde Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı
    04:50 Kütahya'da Otomobilde Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı

    Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde nakli yapıldığı bilgisi üzerine bir aracı durdurdu. Yapılan aramada, bir çift spor ayakkabı içine gizlenmiş 169,76 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü olan S. A'nın uyuşturucunun kendisine ait olduğunu kabul etmesi üzerine gözaltına alındı ve tutuklandı.

  • Üsküdar'da Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
    03:31 Üsküdar'da Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

    Üsküdar'da Kadir Gecesi dolayısıyla Şüheda Camii'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. 15 Temmuz Derneği Kadir Gecesi'ne özel bir program düzenledi ve Hz. Peygamber efendimizin Sakal-ı Şerif'i teravih namazının ardından halkın ziyaretine açıldı.

  • İnegöl'de Şehir Turu Sırasında Arkadaşını Bıçakla Yaraladı
    02:54 İnegöl'de Şehir Turu Sırasında Arkadaşını Bıçakla Yaraladı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir grup arkadaş, şehir turu sırasında yaşanan tartışma sonucu bir kişi bıçakla ağır yaralandı. Olayın ardından saldırgan kaçarken, jandarma ekipleri kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

  • Elektrikli bisiklet yangını Zonguldak'ta paniğe neden oldu
    02:02 Elektrikli bisiklet yangını Zonguldak'ta paniğe neden oldu

    Zonguldak'ın Devrek ilçesinde şarjda bırakılan elektrikli bisiklet patladı ve yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

  • Adana'da silahlı saldırı: Kadın yaralandı
    01:45 Adana'da silahlı saldırı: Kadın yaralandı

    Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kadın, Beyazevler Mahallesi'nde otomobiline bindiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, olay yerinde yapılan incelemede 15 boş kovan bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.


00:07 Kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25’e yükseltildi Kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25'e yükseltildi
22:24 DEM Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin cenazesini mezarı başına kadar taşıdı DEM Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin cenazesini mezarı başına kadar taşıdı
21:52 İliç’teki maden felaketinde heyelan altında kalan 9 işçiden 1’inin cansız bedenine ulaşıldı İliç'teki maden felaketinde heyelan altında kalan 9 işçiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
21:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’daki yangınla ilgili olayın peşindeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'daki yangınla ilgili olayın peşindeyiz
21:00 Şanlıurfa Otogarında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Yaralı Şanlıurfa Otogarında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Yaralı
07:14 TRT 1’nin yeni dizisi Kül Masalı final yapıyor TRT 1'nin yeni dizisi Kül Masalı final yapıyor
01:18 Seçimde AK Parti’nin oy kaybının sorumlusu olarak hedef gösterilen Özlem Zengin’e KADEM sahip çıktı Seçimde AK Parti'nin oy kaybının sorumlusu olarak hedef gösterilen Özlem Zengin'e KADEM sahip çıktı
00:57 İYİ Parti lideri Akşener: Seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin hırsız olduklarını anladık İYİ Parti lideri Akşener: Seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin hırsız olduklarını anladık
00:00 Tunceli’de seçimleri kaybeden belediye başkanı, vali ve kaymakama tehditler savurdu Tunceli'de seçimleri kaybeden belediye başkanı, vali ve kaymakama tehditler savurdu
23:48 AK Parti’nin her seçim yüzde 90 oy aldığı köy, 31 Mart’ta sandığa gitmedi AK Parti'nin her seçim yüzde 90 oy aldığı köy, 31 Mart'ta sandığa gitmedi
22:40 Seçimi kazanan belediye başkanına makam aracı içi su dolu şekilde teslim edildi Seçimi kazanan belediye başkanına makam aracı içi su dolu şekilde teslim edildi
20:59 Mazbata töreninde kavga MHP’li isim, zafer işareti yapan CHP’li Meclis Üyesi’ne kafa atıp burnunu kırdı Mazbata töreninde kavga! MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'ne kafa atıp burnunu kırdı
20:48 BAT sigara grubuna zam yapıldı En ucuzu 56 TL, pahalısı 72 TL oldu BAT sigara grubuna zam yapıldı! En ucuzu 56 TL, pahalısı 72 TL oldu
18:30 ABD’nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem ABD'nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2024 07:32:28. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement