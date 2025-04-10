Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Bin Hap Ele Geçirildi

Narkotik polisi ele geçirilen 10 bin uyuşturucu hap ile 180. yaş vurgusu yaptı

DENİZLİ - Denizli'de narkotik polislerinin düzenlediği operasyonda yaklaşık 10 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Binlerce kişiyi zehirleyecek haplarla "180. Yıl" yazan narkotik ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 180. yaşına dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bir şüphelinin piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu hap sürmeye çalıştığını tespit etti. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda, şüphelinin yaşadığı part dairesine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda sır çantası, valizi ve dolabında 9 bin 550 adet sentetik ecza hap maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyu piyasaya süremeden yakalanan şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen binlerce uyuşturucu hapla "180. Yıl" yazan narkotik polisleri, Türk Polis Teşkilatının 180. Kuruluş yıldönümüne vurgu yaptı.