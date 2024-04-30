Denizli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

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DENİZLİ (İHA) – Denizli'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şebekelere yönelik olarak Pamukkale, Sarayköy ve Çivril ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Pamukkale, Sarayköy ve Çivril ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığına yönelik gelen istihbari blgiler doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı. Çok sayıda jandarma ekibinin katılımıyla 3 ilçede belirlenen adreslere yapılan eşzamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 8 gram metamfetamin, 99 gram kubar esrar, 15 kullanımlık sentetik kannabinoid, 89 kök kenevir bitkisi, 4 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet esrar öğütme aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile 28 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu madde ve malzemelere el konularak, şüpheliler ifade işlemleri için karakola sevk edildi. Şüphelilerin sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ