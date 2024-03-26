Denizli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

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DENİZLİ(İHA) – Denizli İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia dilen yabancı uyruklu 2 şüphelilerin aracı ve sırt çantasında 2 kilo 24 gram metamfetamin ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon çerçevesinde, uyuşturucu madde sevk edileceği yönünde aldığı istihbarı bilgiler üzerine harekete geçti. Operasyon sonucunda, otomobilde yakalanan Suriye uyruklu 2 şüpheli, narkotik ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan detaylı aramalarda, narkotik köpeği yardımıyla otomobilin şoför koltuğu altından ve sırt çantası içerisinden 2 parça halinde toplam 2 kilo 24 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak şahıslar "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildi. Suriye uyruklu 2 şahıs adli makamın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ