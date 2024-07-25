Denizli'de Üzüm Bağından Dönen Karı Koca Traktör Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de Üzüm Bağından Dönen Karı Koca Traktör Kazasında Hayatını Kaybetti

Denizli\'de Üzüm Bağından Dönen Karı Koca Traktör Kazasında Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Buldan ilçesinde üzüm bağından dönen bir karı koca, traktörlerinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. İbrahim ve Fevziye Altınoluk çifti, evlerine dönerken traktörlerinin kontrolünü kaybederek bir üzüm bağına düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

25.07.2024 19:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesinde üzüm bağından dönen karı koca, devrilen traktörün altında kalarak can verdi.

Kaza, akşam saatlerinde Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yenicekent Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Altınoluk (58), eşi Fevziye Altınoluk (55) ile birlikte Narlıdere mevkiinde bulunan üzüm bağında çalışmaya gitti. Akşamüzeri işlerini bitiren karı koca, traktörlerine binerek evlerine doğru yola çıktı.

İbrahim Altınoluk'un kullandığı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 3 metrelik yükseklikten yuvarlanan traktör, bir üzüm bağına düşerek durabildi. Evlerine az bir mesafe kalan kaza yapan karı koca, devrilen traktöründe altında kaldı. Devrilen traktörün fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan İbrahim ve Fevziye Altınoluk'un hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Kazada hayatını kaybeden karı kocanın cenazeleri otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen ailenin yakınları büyük üzüntü yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Altınoluk, Adli Tıp, İtfaiye, Denizli, Otopsi, Buldan, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Üzüm Bağından Dönen Karı Koca Traktör Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:37 Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş
18:49 Çocukların kavgasında feci şekilde katledildi Çocukların kavgasında feci şekilde katledildi
18:45 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken “Suriye“ detayı 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken "Suriye" detayı
18:05 İstanbul’da hava ulaşımına yağmur engeli Sabiha Gökçen’de uçuşların yüzde 5’i iptal edilecek İstanbul'da hava ulaşımına yağmur engeli! Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 5'i iptal edilecek
15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 20:04:39. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de Üzüm Bağından Dönen Karı Koca Traktör Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement