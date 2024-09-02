Denizli'de yağış nedeniyle otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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Denizli'de yağış nedeniyle otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Denizli\'de yağış nedeniyle otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Acıpayam - Çameli karayolunda meydana geldi. Otomobilin takla atarak şarampole devrildiği kazada, yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.

02.09.2024 10:02
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Acıpayam - Çameli karayolunun Acıpayam ilçesine bağlı Darıveren ile Aliveren mahalleleri arasında kalan kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Çameli'nden Denizli istikametine gelmekte olan otomobil, sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atarak tekeri kopan otomobil, şarampole devrilerek durabildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin olay yerine yaptığı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, takla atan araçta büyük maddi hasar meydana geldi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de yağış nedeniyle otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de yağış nedeniyle otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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