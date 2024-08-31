Denizli'de Yağış Sonrası Kaza: 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de Yağış Sonrası Kaza: 6 Kişi Yaralandı

Denizli\'de Yağış Sonrası Kaza: 6 Kişi Yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde etkili olan yağış sonrası meydana gelen kazada, iki araç kafa kafaya çarpıştı. Her iki araçta da büyük maddi hasar oluşan kazada 6 kişi yaralandı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

31.08.2024 23:39
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde etkili olan yağış sonrası meydana gelen kazada, iki araç kafa kafaya çarpıştı. Her iki araçta da büyük maddi hasar oluşan kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Pamukkale – Karahayıt karayolunda karşı yönlerden seyir halinde olan otomobil ile SUV araç, kafa kafaya çarpıştı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybeden otomobilin SUV araca çarptığı kazada, olay yeri savaş alanına döndü. Büyük maddi hasar oluşan araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yaralanan vatandaşlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü şekilde sağlandı. Araçların çekilmesinin ardından yolda trafik normale döndü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Yağış Sonrası Kaza: 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Yağış Sonrası Kaza: 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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