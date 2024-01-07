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Denizli'de Yağış Sonrası Meydana Gelen Kazada Bir Kişi Öldü, 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de Yağış Sonrası Meydana Gelen Kazada Bir Kişi Öldü, 3 Kişi Yaralandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde yağış sonrası kayganlaşan yolda meydana gelen kazada, bir tır ile transit aracının çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Denizli\'de Yağış Sonrası Meydana Gelen Kazada Bir Kişi Öldü, 3 Kişi Yaralandı
07.01.2024 - 23:24,
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Denizli'de yağış sonrası kayganlaşan yolda tır ile transitin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Buldan ilçesi Denizli-Salihli yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda A.P, idaresindeki 06 FA 0762 plakalı transit ile seyir halindeyken, E.E, yönetimindeki 35 ALY 898 plakalı tır ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri transit içerisinde yolcu konumunda bulunan Ali Moğul'un (21) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirilen ve kazada yaralanan E.E, K.E, ve A.P, ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Moğul'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapatılan anayol kazalı araçların kaldırılmasıyla tekrardan ulaşıma açıldı. 3 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Yağış Sonrası Meydana Gelen Kazada Bir Kişi Öldü, 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika


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