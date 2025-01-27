Denizli'de Yangın: Anne Hayatını Kaybetti, Bebeği Kurtarıldı - Son Dakika
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Denizli'de Yangın: Anne Hayatını Kaybetti, Bebeği Kurtarıldı

Denizli\'de Yangın: Anne Hayatını Kaybetti, Bebeği Kurtarıldı

Denizli'de bir yangında anne Esraa Alola hayatını kaybederken, 1 yaşındaki bebeği kurtarıldı.

27.01.2025 19:46
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Denizli'de sobadan çıkan yangında 2 çocuğu dışarı çıkmayı başadan ve 1 yaşındaki çocuğunu da 4. kattan vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine atarak kurtaran anne hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı binanın 4. katında oturan Suriye uyruklu ailenin evinde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Bir anda evi saran alevlerin arasından kurtulan K.J. (7) ve kardeşi F.J. (9), daireden çıkarak yardım istemek amacıyla aşağıya indi. Anne Esraa Alola (26), 1 yaşındaki bebeği A.J.'yi de vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine atarak kurtardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Daireyi saran yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri, evin yatak odasında anne Esraa Alalo'nun cansız bedenine ulaştı.

Annesi tarafından aşağı atılarak yangından kurtarılan A.J.'nin vücudunun farklı noktalarında yanıklar olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri 1 yaşındaki bebeği ambulansla hastaneye sevk ederken, ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Yangın: Anne Hayatını Kaybetti, Bebeği Kurtarıldı - Son Dakika

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