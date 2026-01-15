Müstakil evde çıkan yangında 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir evde çıkan yangında 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Yangın, Tavas ilçesi Baharlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Gülsüm Gökçeoğlu'nun yaşadığı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın yoğun uğraşların ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede Gökçeoğlu'nun cansız bedeni bulundu.

Hayatını kaybeden Gökçeoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ