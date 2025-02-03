Denizli'de Yangın: Mahsur Kalanlar Görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de Yangın: Mahsur Kalanlar Görüntülendi

Denizli\'de Yangın: Mahsur Kalanlar Görüntülendi

Denizli'de 7 katlı rezidansın çamaşırhane odasında çıkan yangında bazı vatandaşlar mahsur kaldı.

03.02.2025 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de 7 katlı binanın çamaşırhane odasında çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan vatandaşların çektikleri görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde dairelerinden çıkan vatandaşların yoğun duman nedeniyle çıkışı bulamadıkları görüldü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 7 katlı rezidansın çamaşır odasında yangın çıktı. Yangını söndürmek isteyen rezidans çalışanları yoğun dumanı tahliye etmek isterken, dumanlar katlara yayıldı. Yangının duyurulmasıyla 15 odasının dolu olduğu öğrenilen rezidansta bulunan vatandaşların bir kısmı kendi imkanlarıyla çıkarken, bir kısmı ise yoğun duman nedeniyle odalarında mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise bir yandan vatandaşları tahliye etme, diğer yandan ise yangını söndürme çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından 11 vatandaş balkon ve pencerelerden tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amacıyla ambulansla hastaneye sevk edilirken, sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Mahsur kalan vatandaşların o anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı

Yangın sebebiyle rezidansın tamamını kaplayan duman vatandaşların mahsur kalmasına neden oldu. Yoğun duman nedeniyle nefes almakta güçlük çeken vatandaşlar, çıkışı aradıkları anları cep telefonu görüntülerine yansıdı. Rezidansta mahsur kalan bir vatandaş, dairesinden çıkarak arkadaşlarına seslendiği, daha sonra çıkış aradığı görülüyor. Nereden çıkacağını soran vatandaşa bir kişinin asansörle zemin kata inmesini söylemesiyle asansöre yöneldiği görülüyor. Asansörle de aşağıya inemeyen 5 kişilik arkadaş grubunun daha sonra itfaiye ekipleri tarafından balkondan tahliye edildiği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale, İtfaiye, denizli, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Yangın: Mahsur Kalanlar Görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:57 Galatasaray’da ayrılık günü Galatasaray'da ayrılık günü
08:54 İntihar eden İlker Gönen’in avukatından olay iddia Başsavcılık soruşturma başlattı İntihar eden İlker Gönen'in avukatından olay iddia! Başsavcılık soruşturma başlattı
07:27 Türkiye Suriye’de askeri üs kuruyor Türkiye Suriye'de askeri üs kuruyor
07:14 Davutoğlu, İmamoğlu’na desteğe giden il başkanını görevden aldı Davutoğlu, İmamoğlu'na desteğe giden il başkanını görevden aldı
02:14 Ege Denizi’nde son 6 günde 400’ün üzerinde deprem oldu Ege Denizi'nde son 6 günde 400'ün üzerinde deprem oldu
16:08 Erdoğan’dan AK Parti’nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler
16:06 İstanbul’a daha yeni geldi: Galatasaray’dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı İstanbul'a daha yeni geldi: Galatasaray'dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı
15:58 Kasımpaşa, Adana Demirspor’u deplasmanda 5-3 yendi Kasımpaşa, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-3 yendi
15:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor
15:23 Danimarkalı siyasetçi Paludan’dan Kuran provokasyonu Danimarkalı siyasetçi Paludan'dan Kuran provokasyonu
15:21 Morata’dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye’ye gelmemin tek nedeni Galatasaray Morata'dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray
15:03 Niğde’de cinayet: Genç kız erkek arkadaşını bıçakladı Niğde'de cinayet: Genç kız erkek arkadaşını bıçakladı
14:58 Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul’a geldi Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul'a geldi
14:47 : Van Persie çıldırdı: Tüm dünya bu skandalı konuşuyor : Van Persie çıldırdı: Tüm dünya bu skandalı konuşuyor
14:40 Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı: Yargıtay’ın kararını basından öğrendik Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Yargıtay'ın kararını basından öğrendik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 10:03:13. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Yangın: Mahsur Kalanlar Görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.