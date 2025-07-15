Denizli\'de Yangın Paniği

Denizli'de tarihi Kaleiçi Çarşısı içerisinde yer alan ve yine tarihi öneme sahip Demirciler Çarşısı'nda bir binanın çatı katında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak çevreye sirayeti engellendi.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Kaleiçi Çarşısında yer alan Demirciler Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Esnafın dükkanları kapatmasının ardından meydana yangında duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri yangının meydana geldiği binada bulunan bazı işletmelerin kepenklerini keserek kontrol sağladığı görüldü. Ayrıca Tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda geçtiğimiz ayda yine bir yangın meydana geldiği öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ