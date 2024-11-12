Denizli\'de Yangın Panik Yarattı

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Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan yangın, mahallede büyük bir panik yaşanmasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Çal ilçesi Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sülbiye P. isimli şahsa ait evin ekmek yapılan bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenilirken ev kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ