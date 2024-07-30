Denizli'de yangına müdahale eden helikopter yakıtı bitince zorunlu iniş yaptı - Son Dakika
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Denizli'de yangına müdahale eden helikopter yakıtı bitince zorunlu iniş yaptı

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden Antalya'dan gelen helikopter, havanın kararmasına kadar defalarca sorti yaparak yangının yerleşim alanlarına ulaşmasını engelledi. Ancak yakıtının bitmesi üzerine helikopter, zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı.

30.07.2024 23:31
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangını için Antalya'dan desteğe gelen helikopter, yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için havanın kararmasına kadar defalarca sorti yaptı. Son ana kadar yangına müdahale eden helikopter, yakıtı bitince iniş yapmak zorunda kaldı.

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Somak ile Karabedirler mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Rüzgarın da etkisiyle yerleşim alanlarına doğru ilerleyen yangının kontrol altına alınabilmesi için Denizli'de konuşlu yangın söndürme helikopteriyle yapılan müdahaleye daha sonra Antalya'dan desteğe gelen ikinci helikopter de katıldı. Her iki helikopter de havanın kararmasına kadar defalarca sorti yaparak yangının büyümesini önledi.

8 hektar ormanlık alana zarar veren alevlere son ana kadar müdahale eden Antalya'dan gelen helikopter, yangının kontrol altına alındığı dakikalarda yakıt yetersizliği nedeniyle Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi'nde bulunan ve UNESCO Kültürel Miras Listesi'ndeki Aşağıseyit Sudan Koyun Geçirme Festivali'nin yapıldığı alana zorunlu iniş yaptı. Helikopterin zorunlu inişi mahallede kısa süreliğine paniğe neden oldu. Helikopterin yakıt takviyesinden sonra bölgeden ayrılacağı belirtilirken, köydeki vatandaşlar helikopterle hatıra fotoğrafı çektirdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de yangına müdahale eden helikopter yakıtı bitince zorunlu iniş yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de yangına müdahale eden helikopter yakıtı bitince zorunlu iniş yaptı - Son Dakika
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