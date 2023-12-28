 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Denizli'de yaşlı kadının evi yangında harabeye döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de yaşlı kadının evi yangında harabeye döndü

Denizli'nin Çameli ilçesinde yalnız yaşayan Fatmana İnanç'a ait ev, bacadan kaynaklı çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangını fark eden yaşlı kadın komşularından yardım istedi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yanan evine gören yaşlı kadın fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli\'de yaşlı kadının evi yangında harabeye döndü
28.12.2023 - 10:05,
Abone Ol

Denizli'de yalnız yaşayan yaşlı kadının evi bacadan kaynaklı çıkan yangında harabeye döndü.

Yangın, Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Akpınar Mahallesinde yalnız yaşayan Fatmana İnanç'a ait evde bacadan kaynaklı çıkan yangında harabeye döndü. Durumu fark eden yaşlı kadın, yakın komşularından bağırarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekiplerce müdahale edilen yangın söndürüldü ancak ev kullanılamaz hale geldi. Yanan evine gören yaşlı kadın fenalaşınca olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri müdahalesinin ardından Çameli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Denizli, İtfaiye, Acil Durum, Soruşturma, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de yaşlı kadının evi yangında harabeye döndü - Son Dakika


10:39
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası yeni görüntüler! Uzun araç kuyruğu drone kamerasına yansıdı Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası yeni görüntüler! Uzun araç kuyruğu drone kamerasına yansıdı
10:36
Şans oyunlarından alınan vergiler yarı yarıya düşürüldü Şans oyunlarından alınan vergiler yarı yarıya düşürüldü
10:32
Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Merak edilen soru yanıt buldu Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Merak edilen soru yanıt buldu
10:25
Sigarada vergi oranları değişti Sigarada vergi oranları değişti
09:52
Deprem sigortası için ödenecek asgari prim ve sigorta bedeli yükseltildi Deprem sigortası için ödenecek asgari prim ve sigorta bedeli yükseltildi
09:50
Sakarya Valisi Karadeniz: Araçlardan inen yayalara başka araçlar çarpmış Sakarya Valisi Karadeniz: Araçlardan inen yayalara başka araçlar çarpmış
09:45
İzmir'de lise öğrencisi okul arkadaşları tarafından darbedildi İzmir'de lise öğrencisi okul arkadaşları tarafından darbedildi
09:41
Stopaj indirimi süresi uzatıldı Stopaj indirimi süresi uzatıldı

Son Dakika
10:39 Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası yeni görüntüler! Uzun araç kuyruğu drone kamerasına yansıdı
10:36 Şans oyunlarından alınan vergiler yarı yarıya düşürüldü
10:32 Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Merak edilen soru yanıt buldu
10:25 Sigarada vergi oranları değişti
09:50 Sakarya Valisi Karadeniz: Araçlardan inen yayalara başka araçlar çarpmış
09:52 Deprem sigortası için ödenecek asgari prim ve sigorta bedeli yükseltildi
09:45 İzmir'de lise öğrencisi okul arkadaşları tarafından darbedildi
09:41 Stopaj indirimi süresi uzatıldı
09:26 Kongo'da şiddetli yağış: 60 kişi hayatını kaybetti
09:18 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'den ilk kareler geldi! Hadise kadroda yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 11:01:14. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de yaşlı kadının evi yangında harabeye döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement