Denizli'de Yıldırım Düşmesi Sonucu Çıkan Yangına Vatandaşlar ve Ekipler Müdahale Ediyor

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Denizli'de yıldırım düşmesi sonucu çok noktada başlayan yangına vatandaşlar ve ekipler müdahale ediyor. Şiddetli rüzgar havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu pek çok farklı noktada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. birçok noktada etkili olan yangın şiddetli rüzgar nedeniyle hızla büyüdüğü gözlemlendi. Havadan helikopter ve yangın söndürme uçakları ile müdahale edilen yangına karadan da vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahale ederken, ekipler ise hem iş makineleri hem de arazözlerle yangını söndürmeye çalışıyor. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın sebebiyle tedbir amacıyla bazı evlerin boşaltıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Babadağ Kaymakamı Fahrünnisa Şükran İlter de bölgede çalışmaları inceledi. - DENİZLİ