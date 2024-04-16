Denizli'de Yunus Timleri Bıçaklı Saldırganı Etkisiz Hale Getirdi - Son Dakika
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Denizli'de Yunus Timleri Bıçaklı Saldırganı Etkisiz Hale Getirdi

Denizli\'de Yunus Timleri Bıçaklı Saldırganı Etkisiz Hale Getirdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde cadde ortasında tartıştığı kişiye bıçakla saldıran bir şahıs, devriye sırasında olay yerinden geçen yunus timlerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Soruşturma başlatıldı.

16.04.2024 10:42
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Denizli'de cadde ortasında tartıştığı kişiye bıçakla saldıran şahıs, devriye sırasında olay yerinden geçen yunus timlerinin hamlesiyle etkisiz hale getirildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Pamukkale ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.Ö. ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. A.Ö., tartıştığı kişilere bıçakla saldırmak istedi. Yanındaki bıçakla tartıştığı kişilerin üzerine giden A.Ö.'yü o sırada cadde üzerinde devriye gerçekleştiren motorize yunus timleri fark etti. Karşısında yunus timlerini gören A.Ö. bıçağı hemen yere atarken, yunus timleri ise şahsı tek hareketle etkisiz hale getirdi.

Olay anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde; A.Ö.'nün tartıştığı kişilerin üzerine doğru koştuğu ve bir bıçak darbesi salladığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise bir esnafın sopa yardımıyla ayırmaya çalıştığı sırada yunus timlerinin koşarak gelmesini gören A.Ö., elindeki bıçağı yere atıyor. Polis memuru ise tek hamleyle A.Ö.'yü etkisiz hale getiriyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, Saldırı, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Yunus Timleri Bıçaklı Saldırganı Etkisiz Hale Getirdi - Son Dakika

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