Denizli'nin Sarayköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zehir taciri tutuklandı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Sarayköy ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şahsı takibe aldı. Yapılan takiplerin sonucunda jandarma ekipleri zehir tacirinin evine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında ikamette yapılan aramalarda 6 bin 239 kilogram kubar esrar, 302 gram kenevir tohumu, 4 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 79 adet av tüfeği fişeği, 47 adet tabanca fişeği ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Denizli'de Zehir Taciri Tutuklandı - Son Dakika
Türk'üm kitaplarının yazarı Vedat Özdemiroğlu'nun 26 yaşındaki oğlu Cam Ilgaz, beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. Baba Özdemiroğlu, sosyal medya hesabından oğlunun vefat haberini duyurdu. Özdemiroğlu'nun paylaşımına birçok kişiden taziye mesajları geldi.
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında yaptığı açıklamayla spor gündemine bomba gibi düşen Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan, bugün sosyal medyada kendi söylemiş gibi dolaşıma giren ifadeler hakkında jet hızıyla yalanlama geldi.
Eski sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı alınan Fırat Tanış sessizliğini bozdu. Suçlamaları reddeden oyuncu, konunun yargı taşındığını ve haklı olduğunun ortaya çıkacağını söyledi.
Rus parlamentosuna hitaben yıllık konuşmasını yapan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Zircon hipersonik füzeleri de dahil olmak üzere gelişmiş silah sistemlerini kullandığını belirterek NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermeleri hâlinde nükleer çatışmanın çıkabileceği tehdidinde bulundu.
Bir ay önce beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in tedavisi devam ediyor. Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan getirildi. Abdullah Ünal ise rahatsızlığının ardından karantinadan çıkıyor ve Alev'in hamile olduğunu öğreniyor. Taylan, çekimlere hız kesmeden başladı.
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, Bursa'da katıldığı bir programda İsrail ile devam eden ticaret sebebiyle protesto edildi. Protestocular, Filistin'e sahip çıkılmadığını ve İsrail ile olan ticaretin durdurulması gerektiğini dile getirdi. Bakan Işıkhan, protestoculara herhangi bir açıklama yapmadan hızla uzaklaştı.
8. Yargı Paketi ile ilgili görüşmelerinin devam ettiği TBMM'de CHP ve AK Partili vekiller arasında çok sert FETÖ tartışması yaşandı. Tutanaklara da geçen tartışmada CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal kendisine laf atan AK Partili Osman Gökçek'e "Sen FETÖ okulunda okudun, gırtlağına kadar haram yedin. İnsanda biraz utanma olur. Ankara'daki arsaları FETÖ'ye parsel parsel satan baban değil mi?" dedi.
Cezaevinde sürekli genç kadın avukatlarla görüşen organize suç örgütü lideri Adnan Oktar, Erzurum'daki cezaevinden Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.
İsrail ordusu kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen sivilleri vurdu. Saldırıda 70'ten fazla kişi öldürüldü ve 250'den fazlası da yaralandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?