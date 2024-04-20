Denizli'de evinde arama yapılan zehir tacirinin bir odasını uyuşturucu serasına çevirdiği ortaya çıktı. Çok sayıda uyuşturucu madde ve imalatında kullanılan malzeme ele geçirilirken, zehir taciri ise tutuklandı.Denizli'de evinde arama yapılan zehir tacirinin bir odasını uyuşturucu serasına çevirdiği ortaya çıktı. Çok sayıda uyuşturucu madde ve imalatında kullanılan malzeme ele geçirilirken, zehir taciri ise tutuklandı.
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde narkotik timleri uyuşturucu madde yaptığı tespit edilen şüpheliyi bir süre takibe aldı. Şüphelinin yakalanması için adresine düzenlenen operasyonda zehir taciri kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri ikamette yaptıkları aramalarda karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü. Tek tek evin odalarında arama gerçekleştiren norkotik timleri kapısını açtıkları bir odanın adeta zehir serasına dönüştürüldüğünü tespit etti.
Zehir tacirinin oda içerisinde özel malzemeler ile yani bir oda daha oluşturduğu görüldü. Yapılan aramalarda 2 parça halinde bin 50 gram esrar, 70 kök farklı boylarda kenevir bitkisi, 1 çadır, 16 adet fanlı led aydınlatma, 1 adet termometre, 2 adet hava kompresörü, 4 adet vantilatör, 1 adet havalandırma motoru, filtresi ve borusu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Denizli'de Zehir Taciri Tutuklandı - Son Dakika
Adıyaman merkezinde devam eden toplu konut inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrikte çıkan yangın, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir erkek, küfür, tehdit ve hakaret ettiği kadını tekme tokat dövdü. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir diğer kadın ise etrafa yardım çığlıkları attı.
Malatya'da yapılan operasyonda, sokaklarda uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 951 adet sentetik ecza hap, 1 kilo 137 gram Skunk maddesi, 12 parça halinde 166,27 gram Metamfetamin maddesi, 8 parça halinde 138.22 gram Sentetik Kannabinoid maddesi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir iş yerinden çıkış yaptığı sırada durdurulan H.Ö'nün üzerinde ve evinde yapılan aramalarda uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi ve silah fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, E.G. serbest bırakıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?