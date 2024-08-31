Denizli'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Denizli\'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu 6 araç karıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

31.08.2024 23:15
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Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yağışın ardından birisi tur otobüsü olmak üzere 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Serinhisar ilçesi Denizli- Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli'den Antalya istikametine giden bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle bekleme yapan araçlar da öndeki araçlara çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu 5 yaralı çevre hastanelere sevk edildi.

Birisi tur otobüsü olmak üzere 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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