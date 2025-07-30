Denizli\'deki Dolandırıcılara Şok Operasyon

Denizli'de bir vatandaşı 25 adet küçükbaş hayvanını alarak dolandıran 2 şahıs Manisa'da yakalandı.

Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğünce Denizli İl Jandarma Komutanlığında yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında Cinosman, Hıdırağa ve Karaali mahallelerinde 6 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre şüphelilerin Denizli ili Çal ilçesinde A.K. isimli vatandaşı, 25 adet küçükbaş hayvanının alınarak dolandırdıkları belirlendi. Yapılan operasyonlarda şüphelilerden S.K ve E.C.O. yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada aranan küçükbaş hayvanların tümü ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşlarımızın bu tür olaylara karşı mağdur duruma düşmemeleri için daima dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiğini vurguladılar. - MANİSA