Denizli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangını, 5 saat süren yoğun müdahaleler sonucunda kısmen kontrol altına alındı. Yangın, yerleşim alanlarını tehdit ettiği için büyük bir tehlike oluşturuyordu.

06.06.2024 21:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yerleşim alanlarını tehdit eden orman yangını, 5 saat boyunca havadan ve karadan süren yoğun çalışmaların ardından kısmen kontrol altına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Akhan ve Karşıyaka mahalleleri arasında bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu saat 17.30 sıralarında söndürme çalışmalarında önemli bir mesafeye ulaşılmışken, şiddetli rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Karşıkaya, Akhan ve Aktepe mahallerindeki yerleşim alanlarını tehdit eden yangın, saat 21.00 sıralarında kısmen yeniden kontrol altına alındı.

Yaklaşık 5 saat boyuna havadan ve karadan devam eden yoğun mücadele sonucu kısmen kontrol altına alınan yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 120 personel, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 2 treyler, 2 dozer, 2 greyder ve 10 hizmet vasıtasının yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığına bağlı 13 arazöz, 5 tanker, 5 destek aracı ve 60 İtfaiye personeli ile katıldı.

Yangının havanın kararmasıyla birlikte kısmen kontrol altına alınmasıyla, vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Zaman zaman küçük çaplı parlamaların da yaşandığı yangının son durumu havadan dron ile görüntülendi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangından etkilenen bölge ve zarar tespitinin günün ağarmasıyla birlikte yapılacağı bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Pamukkale, Denizli, Çevre, Acil Durum, Doğa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:05 ABD’den F-16 açıklaması: Türkiye, satış kabul mektubunu imzaladı ABD'den F-16 açıklaması: Türkiye, satış kabul mektubunu imzaladı
19:55 CHP’li Ceylan’dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı CHP'li Ceylan'dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı?
17:38 İkisi de hap içerek yaşamına son vermiş Kız kardeşlerin 4 saat arayla ölümünde sır perdesi aralandı İkisi de hap içerek yaşamına son vermiş! Kız kardeşlerin 4 saat arayla ölümünde sır perdesi aralandı
16:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını indirmişti Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı
16:07 Kassam Tugayları İsrail karargahına sızdı Güvenlik çitini aşarak saldırdılar Kassam Tugayları İsrail karargahına sızdı! Güvenlik çitini aşarak saldırdılar
21:43 Irkçılığa maruz kalan İlkay Gündoğan’dan tartışma yaratacak sözler: Ben de Alman’ım Irkçılığa maruz kalan İlkay Gündoğan'dan tartışma yaratacak sözler: Ben de Alman'ım
20:59 TFF, 14 Süper Lig kulübüne para cezası verdi TFF, 14 Süper Lig kulübüne para cezası verdi
19:31 Biden yine bildiğiniz gibi Sahnede olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı Biden yine bildiğiniz gibi! Sahnede olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı
19:28 Icardi ile bizzat görüşmüş Okan Buruk, ayrılık iddialarına son noktayı koydu Icardi ile bizzat görüşmüş! Okan Buruk, ayrılık iddialarına son noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 22:23:30. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement