Denizli'deki Rezidans Yangınında 11 Kişi Kurtarıldı

3.Sayfa

"Tarihinin en perişan, en karanlık, en bakımsız devrini yaşıyor"

Ethereum\'un 4 bin dolar seviyesine gelmesi için olması gerekekenler

Aynı rezidansta 4 yıl öncede yangın çıkmış

Çamaşırhanede başlayan yangında yoğun dumandan dolayı korku dolu anlar yaşandı

4 yıl öncede yangın çıkan rezidansta yangın merdiveninin bulunmadığı iddia edildi

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 7 katlı rezidansta çıkan yangının çamaşırhaneden başladığı tespit edildi. 11 kişinin kurtarıldığı aynı binada 4 yıl öncede yangın çıktığı ve bir kişinin kattaki balkona atlayarak kurtulduğu ortaya çıkarken, binada yangın merdiveninin bulunmadığı iddia edildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi 6653 Sokakta bulunan 7 katlı rezidansta çıkan yangında müdahale ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dairelerde mahsur kalanlara tek tek ulaşan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sepetli merdivenli araçlarla dairelerin pencerelerine kadar tek tek ulaşarak tahliyeleri gerçekleştiriyor. Binadan tahliye edilen vatandaşlar, gerekli tedavilerinin yapılması için sağlık ediplerine teslim ediliyor.

Yangın çamaşırhaneden başlamış

Kurtarma çalışmalarının yanı sıra müdahale ve duman tahliyesinin devam ettiği rezidansta korku dolu anların yaşanmasına neden olan yangının, yapılan ilk incelemelerde çamaşırhaneden başladığı belirlendi. Dumanların kapladığı koridorlardan dışarıya çıkamayan vatandaşlar, balkonlara yönelerek kurtarılmayı bekledi. Çamaşırhaneden yayılan duman, 7 katlı binayı sararken, yangın odalara sirayet etmedi. Konaklama yapılan 15 odada kalan 11 kişi itfaiye yardımıyla tahliye edilirken, geri kalanlar ise kendi imkanlarıyla binandan çıkmayı başardı. Dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye sevk edilen 2 kişinin taburcu edildiği yangında yaralanma ve can kaybının olmaması teselli oldu.

4 yıl öncede yangın çıkmış

Bu akşamki yangında 11 kişinin balkonlardan kurtarıldığı rezidansta, 23 Temmuz 2021 tarihinde de yangın çıktığı ortaya çıktı. Binanın çatı katında çıkan yangında, üst kattaki dairede bulunan Ahmet F.E., can havliyle balkona çıktı. Alevlerin büyümesi ile duramayan adam, vatandaşların korku dolu bakışları arasında balkondan sarktı. Ardından bir alt kattaki balkona ayağını koyan Ahmet F.E., alt kattaki balkona atlayarak kurtuldu.

Öte yandan günlük konaklamaların yapıldığı rezidansta her hangi bir yangın merdivenin bulunmadığı iddia edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.