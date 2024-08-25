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Denizli'den arkadaşlarıyla Salda Gölü'ne yüzmeye gelen genç boğularak hayatını kaybetti

BURDUR - Denizli'nin Acıpayam ilçesinden arkadaşlarıyla birlikte Salda Gölü'ne yüzmeye gelen genç gölde boğularak hayatını kaybetti.

Olay, 16.45 sıralarında Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Denizli'nin Acıpayam ilçesinden 5 arkadaşı ile birlikte Salda Gölü'ne gelen Hıdır Solkolgöle girmenin yasak olduğu ve cankurtaran bulunmayan Doğanbaba plajında arkadaşları ile birlikte göle girdi. Bir süre sonra Solkol'un çırpındığını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. O sırada vatandaşlar tarafından Hıdır Solkol baygın bir şekilde kıyıya çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından uzun süre boyunca yapılan müdahaleye rağmen Hıdır Solkol kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısının çalışmalarının ardından Solkol'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.