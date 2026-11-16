Denizli Honaz'da traktörle otomobil çarpıştı, evli çift öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Denizli Honaz'da traktörle otomobil çarpıştı, evli çift öldü, 4 kişi yaralandı

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Denizli Honaz\'da traktörle otomobil çarpıştı, evli çift öldü, 4 kişi yaralandı
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Denizli'nin Honaz ilçesi Karateke Mahallesi'nde bahçeden dönen evli çiftin bulunduğu traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada çift hayatını kaybetti, otomobildeki 4 kişi yaralandı; otomobil şarampole düşerken traktör devrildi.

Denizli'de bahçeden dönen çiftin bulunduğu traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Honaz ilçesi Karateke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Yenitürk (47), ile eşi Nurcan Yenitürk (42), ile plakası henüz öğrenilemeyen traktör ile seyir halindeyken, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole düşerken, traktör ise devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde Mehmet ve Nurcan Yenitürk çiftinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde bulunan 4 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çiftin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Bahçelerinden evlerine dönüşleri sırasında kaza yaptığı öğrenilen Mehmet ve Nurcan Yenitürk çiftinin cenazelerinin bugün toprağa verilmesi bekleniyor.

Olayla kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Denizli Honaz'da traktörle otomobil çarpıştı, evli çift öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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