Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, 2 günde 51 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, 2 günde 51 şüpheliyi yakaladı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, 2 günde 51 şüpheliyi yakaladı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8-9 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdikleri uygulamalarda bin 535 kişiyi sorguladı. Yapılan sorgulamalar sonucunda hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, yağma, uyuşturucu gibi 20 farklı suçtan aranan 51 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 28'i tutuklandı.

10.02.2024 16:06
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Denizli İl emniyet Müdürlüğü ekipleri iki günde yapılan uygulamalarda sorguladığı bin 535 şahıs arasından aranan 51 şüpheliyi yakaladı. Yakalan şüphelilerden 28'i tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü arana şahısların yakalanmasına yönelik 8-9 Şubat tarihlerinde 183 personelden oluşan 73 ekibin katılımıyla uygulama yaptı. Yapılan uygulamalarda bin 535 şahsın sorgulaması yapıldığı belirtildi. Yapılan şahıs sorgulamalarında hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, yağma, uyuşturucu gibi 20 farklı suçtan aranan 51 şahsı yakaladı. Yapılan işlemlerinin ardından yakalanan şahıslardan 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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